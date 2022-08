WTA Cincinnati: Qualifikantin Caroline Garcia triumphiert in Ohio

Die Siegerin des WTA-1000-Turniers von Cincinnati heißt Caroline Garcia. Die Französin setzte sich im Finale gegen Petra Kvitova mit 6:2 und 6:4 durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.08.2022, 21:58 Uhr

© Getty Images Caroline Garcia durfte über den Turniersieg in Cincinnati jubeln

Großer Erfolg für Caroline Garcia: Die Französin sicherte sich beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati den Titel und tankte vor den am 29. August beginnenden US Open reichlich Selbstvertrauen. Im Finale behauptete sich die 28-Jährige gegen Petra Kvitova mit 6:2 und 6:4.

Garcia, die sich in Cincinnati durch die Qualifikation gekämpft hatte, gelang ein Traumstart und ging schnell mit 4:0 in Führung. Diesen Vorsprung ließ sie sich trotz einer allmählich besser werdenden Kvitova nicht mehr nehmen.

Garcia zieht ihr Ding durch

Nachdem Garcia auch im zweiten Satz ein frühes Break gelang, nahm Kvitova für eine Verletzung am linken Bein ein Medical Time Out in Anspruch. Die ehemalige Weltranglistenvierte ließ sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen und verwertete nach einer Stunde und 42 Minuten ihren ersten Matchball zum 6:2 und 6:4-Erfolg.

Garcia durfte sich somit über den zehnten Titel ihrer Laufbahn freuen und wird sich in der Weltrangliste von Position 35 auf Platz 17 verbessern. Kvitova verpasste hingegen ihren 30. Turniersieg und musste sich trotz einer starken Woche in Cincinnati letztlich mit dem erreichten Finale zufriedengeben.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati