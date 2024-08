WTA Cincinnati: Regen verschiebt Jessica Pegulas ersten Auftritt

Der Regen stoppte die letzten drei ausstehenden Zweit-Runden-Matches des WTA-Tour-1000-Turniers in Cincinnati. Die Siegerinnen der noch ausstehenden Spiele müssten damit sowohl ihr Zweit-Runden-Match, als auch ihr Achtelfinale heute bestreiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.08.2024, 09:22 Uhr

© Getty Images

Jessica Pegula, die sich vor drei Tagen den Titel der Kanada Masters sichern konnte, muss noch weiter auf ihren ersten Auftritt bei dem WTA-Tour-1000-Turnier in Ohio warten. Denn bevor das Match starten konnte, setzte der Regen ein. Die an sechs gesetzte US-Amerikanerin, die in der ersten Runde Rast hatte, trifft in der zweiten Runde auf die Finalistin des letzten Jahres, Karoline Muchova.

Die beiden anderen Zweitrundenmatches neigten sich hingegen schon einem absehbaren Ende zu. Die Olympiasiegerin Zheng Qinwen, in Cincinnati an sieben gesetzt, führte gegen die Qualifikantin Magdalena Frech mit 6:1, 5:4 und 15:0, bevor der Regen das Match stoppte. Die ehemalige Nummer Eins der Welt, Caroline Wozniacki, kämpfte gegen ein 7:5 und 4:2-Rückstand gegen Anastasia Pawljutschenkowa.