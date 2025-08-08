WTA Cincinnati: Seidel nach Comeback-Sieg in Runde zwei

Ella Seidel ist beim WTA-Turnier in Cincinnati als dritte deutsche Spielerin in Runde zwei eingezogen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 08.08.2025, 22:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ella Seidel steht in Cincinnati in der zweiten Runde

Nach den Siegen von Tatjana Maria und Eva Lys gewann die 20 Jahre alte Hamburgerin im US-Bundesstaat Ohio ihr Erstrundenmatch gegen die Russin Polina Kudermetowa mit 1:6, 6:3, 6:2. Seidel bekommt es nun mit der an Position acht gesetzten US-Amerikanerin Emma Navarro zu tun.

Damit ist von den vier deutschen Starterinnen einzig Wimbledon-Überraschung Laura Siegemund schon in Runde eins ausgeschieden. Seidel, Nummer 124 der Welt, erwischte gegen die Weltranglisten-60. Kudermetowa einen ersten Satz zum Vergessen. Erst im zweiten kam sie im Spiel an und arbeitete sich souverän zum Sieg. Einzig zum Schluss zeigte Seidel Nerven und nutzte nach 1:53 Stunden Stunden erst ihren sechsten Matchball.

Hier das Einzel-Tableau der Damen