WTA Finals: Auch Aryna Sabalenka startet mit Blitzsieg

Wie schon gestern Iga Swiatek und Elena Rybakina ist auch Aryna Sabalenka mit einem ungefährdetetn Sieg in die WTA Finals 2025 in Riad gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2025, 16:41 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ist in Riad ihrer Favoritenrolle gerecht geworden

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Sabalenka hatte es zum Auftakt mit Jasmine Paolini zu tun. Und setzte sich trotz einer kurzen künstlerischen Pause im ersten Satz souverän mit 6:3 und 6:1 durch. Das zweite Match in der Gruppe “Martina Navratilova” bestreiten nun im Anschluss Coco Gauff und Jessica Pegula.

Gauff ist ja als Titelverteidigerin nach Saudi-Arabien gekommen. Zuletzt hat sie mit ihrem Titel in Wuhan wieder auf sich aufmerksam gemacht. Im Endspiel gegen Pegula.

Gestern hatten Iga Swiatek und Elena Rybakina mit klaren Siegen die Einzel-Wettkämpfe in Riad eröffnet. Swiatek konnte sich dabei gegen Madison Keys mit 6:1 und 6:2 durchsetzen. Rybakina servierte Amanda Anisimova mit 6:3 und 6:1 ab.