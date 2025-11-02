WTA Finals live: Aryna Sabalenka vs. Jasmine Paolini im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Jasmine Paolini treffen heute in der “Gruppe Stefanie Graf” bei den WTA Finals in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2025, 16:33 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und Jasmine Paolini stehen sich heute bei den WTA Finals in Riad gegenüber.

Im Head-to-Head mit der Italienerin liegt die Belarussin mit 5:2 in Front. In diesem Jahr entschied Sabalenka sowohl das Duell in Miami als auch jenes in Stuttgart in zwei Sätzen für sich. Sabalenka und Paolini trafen auch letztes Jahr bei den Finals aufeinander - auch dieses Match gewann die Weltranglisten-Erste in zwei Sätzen.

Das zweite Match in der "Gruppe Stefanie Graf" werden Coco Gauff und Jessica Pegula bestreiten.

Sabalenka vs. Paolini - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Jasmine Paolini gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.