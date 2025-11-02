WTA Hong Kong: Mboko holt zweiten Karriere-Titel

Victoria Mboko hat mit einem 7:5, 6:7 (9) und 6:2 gegen Cristina Bucsa den zweiten Titel in ihrer noch jungen Karriere geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2025, 12:46 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko hat in Hongkong zugeschlagen

Na, das ist doch noch einmal ein perfekter Saisonabschluss für Victoria Mboko! Die 19-jährige Kanadierin gewann ein dramatisches Endspiel gegen Cristina Bucsa aus Spanien mit 7:5, 6:7 (9) und 6:2 und holte damit ihren zweiten Karriere-Titel. Den ersten hat sie ja im Sommer beim 1000er in Montreal gewonnen.

Damit wird Victoria Mboko auch erstmals in die Top 20 der WTA-Charts einziehen. Ab Montag wird sie an Position 18 der Weltrangliste geführt werden. Bemerkenswert: Die Saison hatte der Schützling von Nathalie Tauziat auf Platz 333 begonnen.

In Jiujiang sicherte sich derweil Anna Blinkova ebenfals ihr zweites Championat. Die Russin gewann das Finale gegen die 17-jährige Österreicherin Lilli Tagger mit 6:3 und 6:3.