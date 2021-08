WTA Cincinnati: Simona Halep meldet sich erfolgreich zurück

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Simona Halep setzte sich in der ersten Runde des WTA-1000-Turniers in Cincinnati gegen Magda Linette durch.

zuletzt bearbeitet: 17.08.2021, 22:01 Uhr

© Getty Images Simona Halep konnte beim WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati ihren ersten Matcherfolg seit drei Monaten einfahren

Nachdem es letzte Woche beim Comeback in Montreal noch nicht mit einem Matchgewinn für Simona Halep geklappt hatte, holte sich die Rumänin nun beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati ihren ersten Matchgewinn auf der Damentour seit Anfang Mai. Die zweifach Grand-Slam-Siegerin besiegte zum Auftakt des hochdotierten Hartplatz-Events im US-Bundesstaat Ohio die Polin Magda Linette nach 2:10 Stunden Spielzeit mit 6:4, 3:6, 6:1.

Die ehemalige Weltranglisten-Erste, die vor einer Woche nach über sieben Jahren aus den Top Ten des WTA-Rankings geflogen war, hatte sich vor den French Open in Paris eine Verletzung in der linken Wade zugezogen und konnte praktisch drei Monate lang nicht am Turniergeschehen teilhaben. Die nächste Herausforderung könnte aber um einige Stufen schwieriger werden, könnte doch mit Camila Giorgi die Turniersiegerin von Montreal warten. Die Italienerin trifft heute Nacht (MESZ) auf die US-Amerikanerin Jessica Pegula.

Regen verzögert die Spielaustragungen

Ebenfalls weiter sind die Tschechin Karolina Muchova und die US-Amerikanerin Bernarda Pera. Während sich die Weltranglisten-23. aus Olmütz mit 3:6, 7:6 (5) und 6:2 gegen die ehemalige Weltranglisten-Vierte Johanna Konta aus Großbritannien durchsetzen konnte, fertigte die an Rang 83 platzierte gebürtige Kroatin ihre um 30 Plätze besser klassierte Gegnerin Rebecca Peterson aus Schweden mit 6:4, 6:1 ab. Aufgrund immer wieder einsetzenden Regens konnten viele Partien nicht wie geplant ausgetragen werden.

