WTA Cincinnati: Swiatek meistert Hürde Andreeva auf dem Weg ins Halbfinale

Knapper hätte das Match um den ersten Halbfinalplatz kaum ausfallen können. Fast hätte die 17-jährige Mirra Andreeva die Nummer Eins, Iga Swiatek, aus dem Turnier genommen. Letztendlich sicherte sich die erfahrende Polin in einem spannenden Drei-Satz-Krimi ihr Ticket in die nächste Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Cincinnati.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 17.08.2024, 20:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Die 17-jährige Mirra Andreeva forderte die Weltranglistenerste Swiatek gewaltig und verpasste nur ganz knapp den größten Sieg ihrer noch jungen Karriere. Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden Spielerinnen auf der WTA-Tour und Andreeva ging mit viel Selbstbewusst in das Match hinein. Keinerlei Nervosität, zumindest keine sichtbare. Es läuft aber auch momentan sehr Rund für die junge Russin. Die 17-jährige gewann dieses Jahr ihren ersten Titel auf der WTA-Tour, erreichte ihre höchste Platzierung (Rang 23) und erspielte sich zusammen mit Diana Schneider die Silbermedaille in Paris.

Im Achtelfinale besiegte Andreeva die fünfgesetzte Jasmine Paolini und ging mit diesem herausragenden Sieg im Gepäck in das Viertelfinale hinein. Swiatek setzte sich im gestrigen Achtelfinale ohne Probleme gegen die fünfzehngesetzte Marta Kostjuk durch. Im ersten Satz konnte die Russin frühzeitig ihre zweite Breakchance nutzen und sicherte sich die 4:2-Führung. Swiatek brachte danach souverän ihren Aufschlag durch, konnte allerdings keinen der vier erspielten Breakchancen nutzen und gab somit den ersten Satz mit 6:4 ab.

Im zweiten Satz nahm die Polin die Zügel in die Hand und erkämpfte sich direkt das Break zur 3:0-Führung. Die Aufschlagspiele gingen weiterhin überwiegend über Einstand, die Nummer Eins der Welt ließ aber kein weiteres Break zu und gewann Runde zwei mit 6:3. Im entscheidenden Satz startete Andreeva mit ihrem Aufschlag, Swiatek zog konstant nach. Bis zum 5:5 ließ keiner der beiden Spielerinnen auch nur eine Breakchance zu und beide präsentierten fantastisches Tennis. Doch die erfahrende Swiatek blieb geduldig, breakte ihre Gegnerin im entscheidenden Moment zum 6:5 und verwandelte bei Vorteil und eigenem Aufschlag den ersten Matchball. Im Halbfinale trifft die Nummer Eins der Welt entweder auf Dauer-Rivalin Sabalenka oder die zehntgesetzte Samsonova.

Hier das Einzel-Tableau der Damen