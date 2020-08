WTA Cincinnati: Venus Williams, Kim Clijsters mit schwieriger Auslosung

Karolina Pliskova führt das Feld beim WTA-Premier-Mandatory-Turnier von Cincinnati vor Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin an. Gespielt wird in New York City.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2020, 07:42 Uhr

© Getty Images Venus Williams hat einen harten Brocken vor sich

Pliskova wird nach den Absagen von Ashleigh Barty und Simona Halep auch als Topgesetzte in die US Open gehen, die Tschechin wartet nach einem Freilos auf die Siegerin des Matches zwischen Veronika Kudermetova und Alja Tomljanovic. Auch Serena Williams ist am Start, die an Position drei gesetzte 23-malige Major-Siegerin spielt zum Auftakt entweder gegen Allison van Uytwanck oder eine Qualifikantin.

Schwester Venus hat es da schon härter getroffen: Die mittlerweile 40-Jährige muss gegen Dayana Yastremska aus der Ukraine ran. Und auch Kim Clijsters hat eine Monsteraufgabe vor sich: Die Belgierin trifft in Runde eins auf Jennifer Brady, die vergangene Woche in Lexington das WTA-Turnier gewonnen hat. Titelverteidigerin Madison Keys wartet auf Ons Jabeur oder eine Qualifikantin.

Deutsche Spielerin ist zunächst keine im Tableau vertreten. Julia Görges und Angelique Kerber hatten nicht genannt, Laura Siegemund kann noch den Einzug über die Qualifikation schaffen. Siegemund spielt am heutigen Freitag gegen Caroline Dolehide aus den USA um einen Platz im Hauptfeld.

