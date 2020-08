WTA Cincinnati: Yastremska und Azarenka erfolgreich, Gauff ausgeschieden

Das erste ganz große WTA-Event seit der COVID-19-bedingten Unterbrechung der Tour feierte am gestrigen Samstag seinen Startschuss. Dayana Yastremska und Victoria Azarenka legten einen erfolgreichen Start hin, Youngster Coco Gauff ist indes ausgeschieden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.08.2020, 07:58 Uhr

Dayana Yastremska startete erfolgreich ins WTA-Premier-5-Event von Cincinnati

Besonders ein Duell versprach im Vorfeld des gestrigen Samstag einiges an Spannung: die Erstrundenbegegnung von Venus Williams und Dayana Yastremska. Und die Fans vor den TV-Geräten, in New York City wird bekanntlich ohne Fans vor Ort gespielt, sie wurden nicht enttäuscht. Es entwickelte sich ein heißer Schlagabtausch, in dem zuerst Williams etwas Oberwasser hatte. Die US-Amerikanerin sicherte sich folgerichtig Durchgang eins mit 7:5.

Dann aber übernahm Dayana Yastremska das Kommando, konnte mit einem 6:2 ausgleichen und sicherte sich mit 7:5 im dritten Satz einen hart erkämpften Auftaktsieg. Es war dies mit zwei Stunden und 36 Minuten Spielzeit aber nicht die längste Partie des Tages. Veronika Kudermetova musste bei ihrem Erfolg über Ajla Tomljanovic gleich 2:46 Stunden kämpfen.

Azarenka und Sakkari stürmen in Runde zwei

Deutlich eiliger hatte es indes Victoria Azarenka, die in ihrem Erstrundenmatch auf Donna Vekic traf. Die Kroatin ging zwar als leichte Favoritin ins Rennen, musste aber doch recht deutlich mitansehen, wie Azarenka das Match an sich riss und nach etwas mehr als einer Stunde mit 6:2 und 6:3 siegreich den Platz verlassen durfte. Noch eiliger hatte es Maria Sakkari, die sich in ihrem Auftaktmatch mti Coco Gauff gar nur 1:05 auhielt und mit 6:1 und 6:3 in Runde zwei einzog.

Die Nummer-Neun des Turniers, Elena Rybakina, musste hingegen die Segel streichen. Die Kasachin musste sich in zwei umkämpften Sätzen der Russin Ekaterina Alexandrova geschlagen geben. Auch Heather Watson und Alison Riske mussten ihre Erstrundenmatches verloren geben, die Britin unterlag Bernarda Pera, Riske war gegen Amanda Anisimova chancenlos.

