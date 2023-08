WTA Cleveland: Maria siegt, Grabher scheidet aus

Tatjana Maria nahm ihre Auftakthürde Varvara Gracheva siegte 6:2, 2:6, 6:1. Für Julia Grabher ist dagegen das Turnier beendet.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.08.2023, 19:24 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria hatte nur im zweiten Satz Probleme.

Nach ihrem Triumph am letzten Wochenende beim WTA Challenger in Kolumbien, ging es für Tatjana Maria (WTA Ranking 49) beim WTA 250er-Event in Cleveland nun gegen Varvara Gracheva (WTA Ranking 41) weiter. Und das erfolgreich.

Breits nach knapp einer halben Stunden konnte die 36-jährige Deutsche den ersten Satz eintüten. Auch anschließend gelang Maria gleich im ersten Aufschlagspiel des zweiten Satzes das Break, doch das Match nahm anschließend eine Wendung. Gracheva steigerte sich und konnte ebenfalls Breaks einfahren. So entschied der dritte Satz über das Weiterkommen.

Selber Beginn im dritten Satz mit dem sofortigen Break, besserer Ausgang für tatjana Maria, die im Verlauf des dritten Satz konzentriert blieb und dominant spielte. So dauerte der dritte Satz nur 35 Minuten und beschloss ein abwechslungsreiches Match nach 1:52 Stunde Spielzeit.

Grabher unterliegt deutlich

Schluss in Cleveland ist hingegen für Julia Grabher. Grabher unterlag im Achtelfinale der Chinesin Lin Zhu deutlich mit 4:6, 1:6. Nach ihrem Erstrundenerfolg gegen die Chinesin Xiyu Wang, war nun im zweiten Match gegen die zweite chinesische Gegnerin Endstation. Zu schwach war vor allem die Leistung im zweiten Abschnitt, um eine Matchwende herbeizuführen. Nach 88 Minuten war das Achtelfinalaus der Österreicherin besiegelt.

