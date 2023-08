WTA Cleveland: Sorribes Tormo mit historischem Titel

Sara Sorribes Tormo gewann in Cleveland ihren zweitem WTA-Titel Ein Titel mit historischem Wert auf WTA-Ebene

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.08.2023, 15:45 Uhr

Die drei Sätze gegen Jekaterina Alexandrova waren ein hartes Stück Arbeit zum Titel. Sieben Matches spielte die spanische Titelträgerin mit der Qualifikation in Ohio. Und eigentlich war die 26-Jährige bereits ausgeschieden. In der zweiten Quali-Runde unterlag sie der Französin Clara Burel. Als Lucky Loserin rutschte Sorribes Tormo anschließend ins Hauptfeld und begann ihren Siegeszug. Ein Siegeszug mit Seltenheitswert.

Erste Lucky Loserin mit WTA-Titel seit 1983

Die Spanierin ist die erste Lucky Loserin seit 1983, die anschließend den Titel gewinnt. Vor 40 Jahren gelang dieses Kunststück Ginny Purdy beim Turnier in Pittsburgh. Durch ihren Triumph kurz vor den US Open rutscht Sorribes Tormo in die Top50 der Weltrangliste

Bei den US Open wartet in der ersten Runde die gesetzte Anhelina Kalinina. Es bleibt abzuwarten, ob das Hochgefühl der letzten Tage auch reicht, um die erste Runde in New York zu bestehen. Sicherlich würde der Titel den Schmerz der Niederlage etwas lindern.