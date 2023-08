WTA Cleveland: Tatjana Maria lässt Leylah Fernandez im Viertelfinale keine Chance

Tatjana Maria hat sich beim WTA-250-Turnier in Cleveland mit einem klaren Zweisatzerfolg gegen Leylah Fernandez für das Halbfinale qualifiziert.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 25.08.2023, 07:13 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria steht im Cleveland-Halbfinale

Tatjana Maria sammelt kurz vor dem Beginn der US Open noch einmal kräftig Selbstbewusstsein. Die 36-Jährige aus Bad Saulgau erreichte beim WTA-Turnier in Cleveland das Halbfinale und konnte bei ihrem 6:3 und 6:2-Erfolg gegen die einstige New-York-Finalistin Leylah Fernandez aus Kanada überzeugen.

Maria, die 2022 in Wimbledon im Halbfinale stand, trifft nun auf die Spanierin Sara Sorribes Tormo. Der Erfolg gegen Fernandez war Marias insgesamt siebter Sieg in Serie. Sie hatte beim WTA-125er-Turnier in Barranquilla/Kolumbien triumphiert und setzt nun in Cleveland nahtlos an.

Garcia muss nächsten Rückschlag hinnehmen

Weniger gut läuft es aktuell indes für die Weltranglistensiebente Caroline Garcia. Die topgesetzte Französin verlor im Cleveland-Viertelfinale gegen Lin Zhu klar mit 4:6 und 1:6 und musste in einer ohnehin schon verkorksten Saison somit den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Zhu trifft in der Vorschlussrunde auf Ekaterina Alexandrova. Die 28-jährige Russin besiegte Xinyu Wang am Donnerstag (Ortszeit) mit 5:7, 6:0 und 7:5.

Das Einzel-Tableau in Cleveland