WTA Cleveland: Venus Williams testet auch bei Tennis in the Land

Die 43-jährige US-Amerikanerin Venus Williams holt sich beim WTA-Tour-250-Event in Cleveland noch weitere Match-Praxis für die US Open.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.08.2023, 12:55 Uhr

© Getty Images Venus Williams bereitet sich in Cleveland auf die US Open vor

Tennis-Grande-Dame Venus Williams gibt sich auch beim "Tennis in the Land" getauften WTA-Tour-250-Hartplatz-Event in Cleveland die Ehre. Die mittlerweile 43-jährige US-Amerikanerin hat für die diesjährigen US Open eine Wildcard erhalten und stimmt sich eine Woche zuvor ebenfalls per Wildcard beim Vorbereitungsturnier im US-Bundesstaat Ohio auf Wettbewerbsniveau ein.

Bei den 1000er-Turnieren in Montreál und Cincinnati konnte die ältere der beiden Williams-Schwestern lediglich einen Matchgewinn verbuchen - diesen allerdings immerhin gegen die aktuell Weltranglisten-14. Veronika Kudermetova aus Russland.

Auch Grabher und Maria im Einsatz

Die siebenfache Grand-Slam-Championesse eröffnet in Cleveland gegen die 27 Jahre jüngere Russin Mirra Andreeva. Bei einem Sieg geht es dann entweder gegen die sechstgesetzte Italienerin Elisabetta Cocciaretto oder Williams' Landfrau Lauren Davies.

Aus der DACH-Region sind mit Julia Grabher und Tatjana Maria zwei Spielerinnen im Einsatz. Während die Vorarlbergerin gegen die unbeständige US-Amerikanerin Sloane Stephens startet, spielt die Bad Saulgauerin zu Beginn gegen die Neo-Französin Varvara Gracheva.

Hier das Einzel-Tableau aus Cleveland