WTA Cluj: Lys sorgt für große Überraschung

Sie hat in den letzten Wochen immer wieder angedeutet, dass sie in guter Form ist, nun konnte Eva Lys ihre Form auch in ein Top-Ergebnis. Die 21 Jahre alte Hamburgerin besiegte die an Nummer eins gesetzte Sorana Cirstea 6:3, 6:3 und steht damit im Achtelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2023, 21:56 Uhr

© Getty Images

Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Cluj für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Die 21 Jahre alte Hamburgerin konnte die an Nummer eins gesetzte Sorana Cirstea 6:3, 6:3 bezwingen und als Belohnung zieht sie damit ins Achtelfinale ein. Für ihren Sieg benötigte Lys, die als 133. der Weltrangliste mehr als hundert Plätze niedriger eingestuft ist als ihre Gegnerin (26), 1:12 Stunden

Zuvor hatte Anna Lena-Friedsam locker das Achtelfinale erreicht. In der ersten Runde ließ die 29-Jährige aus Neuwied der Rumänin Ilona Ghioroaie beim 6:1, 6:1 keine Chance. Wenig später zog Tamara Korpatsch aus Hamburg nach und schlug die Französin Leolia Jeanjean 6:4, 2:6, 6:3.

Friedsam trifft in der Runde der besten 16 nun am Mittwoch auf Darija Snihur (Ukraine), Korpatsch bekommt es mit Jodie Burrage (Großbritannien) zu tun. Lys wartet auf die Gegnerin des Matches zwischen Celine Naef (Schweiz) und Jaqueline Cristian (Rumänien).