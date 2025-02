WTA Cluj-Napoca: Anastasia Potapova feiert dritten WTA-Titel

Anastasia Potapova ist die Siegerin des WTA 250er-Turnier in Cluj-Napoca. Gegen Lucia Bronzetti siegte die im Turnier topgesetzte Russin 4:6, 6:1, 6:2.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.02.2025, 18:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Anastasia Potapova spielte beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca groß auf.

Anastasia Potapova ging als Favoritin in das Endspiel der Turnierwoche im rumänischen Cluj-Napoca. Und trotz eines Satzrückstands, konnte die 32. des WTA-Rankings diesem Anspruch auch gerecht werden.

Die um 40 Ränge schlechter platzierte Lucia Bronzetti drehte nach einem 2:4-Rückstand den ersten Satz noch zu ihren Gunsten und ging überraschend in Führung. Dieser Kraftakt war der Italienerin anschließend jedoch deutlich anzumerken. Die 26-Jährige fand im zweiten Durchgang keinen Zugriff und kassierte nach einseitigem Verlauf den Satzausgleich.

Potapova zittert bei den Matchbällen

Diese Dominanz setzte sich auch im dritten Satz fort. Anastasia Potapova, die im Viertelfinale Ella Seidel besiegte, musste jedoch nochmal kurz zittern. Die 23-Jährige hatte beim Stand von 5:2 drei Matchbälle, gab das 40:0 jedoch aus der Hand. Erst der vierte Matchball setzte nach 2:04 Stunden den krönenden Schlusspunkt.

Anastasia Potapova feiert ihren insgesamt dritten Titel auf der WTA Tour. Der letzte Triumph gelang 2023 beim Turnier in Linz. Im Endspiel schlug die Russin Petra Martic in zwei Sätzen. Lucia Bronzetti muss hingegen auf ihren zweiten WTA-Titel weiterhin warten. 2023 triumphierte die Italienerin erstmals auf WTA-Ebene in Rabat.

Hier das Tableau der Damen