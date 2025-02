WTA Cluj-Napoca: Ella Seidel chancenlos gegen Topgesetzte

Die Topgesetzte Anastasia Potapova beendete den herausragenden Lauf von Ella Seidel beim WTA-Tour-250-Turnier in Cluj-Napoca. Die Hamburgerin musste sich im Viertelfinale mit 2:6 und 3:6 geschlagen geben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 07.02.2025, 20:02 Uhr

© Getty Images Ella Seidel scheitert im Viertelfinale – Topgesetzte beendet Traumturnier

Seidel legte eine beeindruckende Turnierwoche bei den Hartplatz-Event hin. Zunächst setzte sich die 19-Jährige in der Qualifikation durch und meisterte dann direkt zu Beginn eine große Hürde, indem sie die an acht gesetzte Spielerin Jaqueline Cristian in zwei Sätzen aus dem Turnier nahm. Mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Blinkova zog sie ins Viertelfinale ein und traf dort auf die Weltranglisten-32. Potapova. Für Seidel, die Nummer 143 der Welt, war diese Aufgabe jedoch nicht zu meistern.

Seidel erspielte sich vier Breakbälle, von denen sie nur einen verwerten konnte. Ihre russische Kontrahentin hingegen nahm der 19-Jährigen viermal den Aufschlag ab. Trotzdem blieb Seidel kämpferisch und wehrte beim Stand von 2:5 einen Matchball ab. Im darauffolgenden Aufschlagspiel verwandelte Potapova jedoch bei eigenem Aufschlag schließlich ihren zweiten Matchball.

Die an Eins gesetzte Potapova trifft im morgigen Halbfinale auf die Weltranglisten-128. Aliaksandra Sasnovich.

