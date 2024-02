WTA Cluj-Napoca: Anastasia Sevastova ist wieder da!

Gute Nachrichten für alle Fans der feinen Klinge: Anastasia Sevastova ist wieder auf der Tour unterwegs - und das erfolgreich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 07:10 Uhr

© Getty Images Anastasia Sevastova

Sevastova hatte sich Anfang 2022 von der Tour zurückgezogen, um eine langwierige Schulterverletzung auszukurieren. Ende 2023 hatte sie ihr Comeback gefeiert und zwei WTA-125er-Turniere bestritten (4 Siege, 2 Niederlagen). Und sich damit wieder ins Ranking gespielt - immerhin auf Platz 656 in dieser Woche.

Nun gab sie auch auf der "echten" Tour ihr Comeback. Beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca gewann Sevastova dabei ihre ersten beiden Matches, in Runde 1 gegen Andreea Mitu, in Runde 2 gegen Elina Avanesyan (die aufgeben musste).

Die 33-jährige Sevastova, ehemals die Nummer 11 der Welt, ist bekannt für ihr gefühlvolles, durchaus trickreiches Spiel und ihr gutes Auge - und in Cluj-Napoca gab sie direkt ein paar Kostproben. Unter anderem mit einem Aufschlag von unten beim Satzball gegen sich...

Retro-Viertelfinale Errani gegen Pliskova

Ach ja, noch zwei alte Bekannte schlagen in Cluj-Napoca erfolgreich auf: Sara Errani, ehemals die Nummer 5 der Welt, besiegte am Donnerstag Tatjana Maria mit 6:0, 6:1 und steht ebenfalls im Viertelfinale.

Wo sie auf Karolina Pliskova trifft, die ebenfalls wieder nach oben will. Die Tschechin, ehemals die Nummer 1 der Welt, ist aufgrund von Verletzungen und einer Formkrise aus den Top 50 gefallen und steht nur noch auf Rang 78. Sie hat Sinja Kraus und Camila Osorio aus dem Wettbewerb genommen.

