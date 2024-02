WTA Cluj-Napoca: Karolina Pliskova holt ersten Titel seit über vier Jahren

Karolina Pliskova hat beim WTA-250-Turnier in Cluj-Napoca ihren ersten Titel seit über vier Jahren gewonnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.02.2024, 18:15 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova durfte in Rumänien jubeln

Toller Erfolg für Karolina Pliskova: Die ehemalige Weltranglistenerste hat sich beim WTA-250-Event im rumänischen Cluj-Napoca den Titel gesichert. Im Finale setzte sich die 31-Jährige gegen Lokalmatadorin Ana Bogdan mit 6:4 und 6:3 durch.

Pliskova durfte sich somit über ihren ersten Titelgewinn seit über vier Jahren freuen. Zuletzt hatte die Tschechin 2020 beim WTA-Event in Brisbane gewonnen. Der Triumph in Cluj-Napoca markierte für die zweifache Grand-Slam-Finalistin den 17. Turniersieg ihrer Karriere.

Durch den Sieg in Cluj-Napoca wird sich Pliskova in der Weltrangliste um 19 Positionen auf Platz 59 verbessern. In der kommenden Woche wird die Tschechin beim WTA-1000-Turnier in Doha an den Start gehen.

