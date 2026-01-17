WTA: Coco Gauff fordert Nachbesserung bei Grand-Slam-Preisgeld

Die US-amerikanische Nummer eins Coco Gauff sieht bei den Australian Open trotz Rekorderhöhung weiter Luft nach oben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.01.2026, 07:31 Uhr

© Getty Images

Knappe Frage zu Beginn: Warum? Weil aus Sicht vieler Profis der Anteil der Spielerinnen am großen Kuchen noch immer nicht passt. Coco Gauff hat kurz vor Beginn der Australian Open erneut deutlich gemacht, dass die vier Grand-Slam-Turniere beim Preisgeld nachlegen sollten. Zwar wurde das Gesamtpreisgeld in Melbourne für 2026 um 16 Prozent auf 63,5 Millionen Euro erhöht, doch gemessen an den steigenden Einnahmen sei das aus Spielerinnensicht noch nicht ausreichend.

Gauff war bereits im vergangenen Frühjahr bei Gesprächen zwischen Topspielerinnen und Vertretern der Grand-Slam-Events in Paris dabei. Sie rechnet damit, dass der Dialog in diesem Jahr weiter intensiviert wird. Es habe Fortschritte gegeben, räumte die Amerikanerin ein, der gewünschte Anteil am Umsatz – langfristig mehr als 20 Prozent – sei jedoch noch nicht erreicht. Die Unzufriedenheit in der Spielerinnenschaft sei entsprechend spürbar.

Unterstützung von Madison Keys

Neben dem reinen Preisgeld geht es den Damen auch um Mitspracherecht und Absicherung. Themen wie Work-Life-Balance, Terminplanung und eine stärkere Beteiligung an Entscheidungsprozessen stehen ebenfalls auf der Agenda. Aus Sicht der Spielerinnen sei klar: Wer den sportlichen Wert des Produkts liefere, müsse auch als Partner wahrgenommen werden – nicht nur als Teilnehmer.

Unterstützung bekommt Gauff unter anderem von Melbourne-Titelverteidigerin Madison Keys, die die laufenden Gespräche als die bislang konstruktivsten bezeichnete. Sie zeigte sich vorsichtig optimistisch, dass es in absehbarer Zeit zu Lösungen kommt. Klar ist: Die Diskussion um Geld, Mitbestimmung und Verantwortung wird die Major-Veranstaltungen noch sehr lange begleiten.