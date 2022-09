WTA: Coco Gauff zieht erstmals in die Top Ten ein

Trotz ihrer Viertelfinal-Niederlage gegen Caroline Garcia bei den US Open 2022 wird Coco Gauff erstmals unter die zehn besten Spielerinnen der Welt einziehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.09.2022, 07:19 Uhr

© Getty Images Coco Gauff steht am Montag auf Platz acht der WTA-Charts

Iga Swiatek und Ons Jabeur werden sich also morgen um den Titel bei den US Open 2022 streiten. Allerdings nicht um die Position der Nummer in der WTA-Weltrangliste. Die ist fest in der Hand von Swiatek. Zumal Jabeur mit ihrem Finaleinzug in Wimbledon bekanntermaßen keine Punkte gegenüber der früh ausgeschiedenen Polin gutmachen konnte. In London wurden in diesem Jahr keine Zähler vergeben.

Eine Spielerin hat in New York City indes den nächsten Schritte nach vorne gemacht: Coco Gauff. Die US-Amerikanerin verlor zwar im Viertelfinale gegen Caroline Garcia, wird aber ab Montag erstmals unter den zehn besten Spielerinnnen der Welt geführt werden. Auf Platz acht nämlich. Die 18-Jährige ist damit die jüngste Spielerin seit Nicole Vaidisova, die 2006 mit 17 Jahren die Bel Etage des Frauentennis erreichte.

Mit Jessica Pegula wird eine Landsfrau von Gauff ebenfalls ein neues Karriere-Hoch erreichen. Pegula scheiterte bei den US Open an Swiatek ebenfalls im Viertelfinale, stößt in den Charts aber auf Rang fünf vor.