WTA: Die Damen-Finals 2023 finden in Cancun statt

Nach 2021 in Gudalajara finden die WTA-Finals in diesem Jahr abermals in Mexiko statt - als Notlösung.

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.09.2023, 20:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Die WTA-Finals der acht besten Tennisspielerinnen des Jahres finden in diesem Jahr in Cancun statt: Wie die Spielerinnen-Organisation mitteilte, steigt das Turnier vom 29. Oktober bis 5. November in der mexikanischen Küstenstadt.

Der ursprüngliche Plan der WTA war es, dass das Event nach der Ausgabe 2022 im texanischen Fort Worth ins chinesische Shenzhen zurückkehrt, das eigentlich bis 2028 Austragungsort sein sollte. Daraus wurde nun nichts.

Zuletzt hatte vor Beginn der US Open unter anderem die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen kritisiert, dass noch keine Entscheidung über den Austragungsort kommuniziert worden war. Auch eine mögliche Vergabe nach Saudi-Arabien war öffentlich diskutiert worden. Im vergangenen Jahr hatte die Französin Caroline Garcia den Titel gewonnen.