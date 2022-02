WTA Doha: Belinda Bencic schon in Runde eins raus

Belinda Bencic kommt nicht so richtig in Schwung. Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Doha unterlag die Schweizerin in Runde eins Clara Tauson in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.02.2022, 18:45 Uhr

© Getty Images Kein Erfolgserlebnis für Belinda Bencic in Doha

Das ist halt die Crux bei Turnieren, die schon an einem Sonntag beginnen wie das WTA-Tour-1000-Event in Doha: Eine komplette spielfreie Woche droht, obwohl man ja eigentlich im Tableau vertreten ist. Belinda Bencic etwa musste sich schon am Sonntag aus dem Einzel-Rennen verabschieden. Die Schweizerin verlor gegen das dänische Supertalent Clara Tauson mit 4:6, 6:3 und 3:6. Bencic bleibt in diesem Jahr damit weiterhin ein großer Erfolg verwehrt: In Sydney und St. Petersburg erreichte sie zwar das Viertelfinale, bei den Australian Open war aber schon in Runde zwei Schluss. Gemessen an den Ansprüchen der ehemaligen Top-Ten-Spielerin sicherlich zu wenig.

Auch für Sofia Kenin, die nach einer langen Verletzungspause versucht, wieder in Tritt zu kommen, gab es in Doha schon zum Auftakt eine Pleite. Kenin, die Anfang 2020 mit dem Gewinn der Australian Open ihren größten Triumph gefeiert und im Herbst desselben Jahres auch noch das Endspiel der French Open erreicht hatte, unterlag ihrer Landsfrau Ann Li in drei Sätzen.

Kerber und Petkovic gegen Schweizerinnen

Besser lief es für Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin, die bei den Australian Open 2022 erst im Halbfinale an Ashleigh Barty gescheitert war, hatte beim 6:3 und 6:2 gegen Katerina Siniakova keine Probleme.

Beim ersten 1000er-Turnier des Jahres auf der WTA-Tour führt Aryna Sabalenka in Absenz von Barty die Setzliste an. Zwei deutsche Spielerinnen sind im Hauptfeld vertreten: Angelique Kerber beginnt gegen die starke Schweizerin Jil Teichmann, auch Andrea Petkovic hat es mit Victoria Golubic mit einer Eidgenossin zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Doha