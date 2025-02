WTA Doha: Finale! Jelena Ostapenko hält Bilanz gegen Iga Swiatek weiter makellos

Fünfter Sieg im fünften Duell: Jelena Ostapenko ist durch einen überzeugenden 6:3 und 6:1-Erfolg über Iga Swiatek ins Finale des WTA-1000-Turniers von Doha eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2025, 16:31 Uhr

© Getty Images Jelena Ostapenko ließ Iga Swiatek keine Chance

Iga Swiatek kann gegen Jelena Ostapenko einfach nicht gewinnen. Die Weltranglistenzweite musste sich der Lettin im Halbfinale des WTA-1000-Turniers von Doha klar mit 3:6 und 1:6 geschlagen geben und wird ihren Titel in der Hauptstadt Katars somit nicht verteidigen. Zuletzt hatte die Polin dreimal en suite im Wüstenstaat triumphiert.

Die Voraussetzungen für Swiateks ersten Sieg im fünften Duell mit Ostapenko schienen also durchaus gegeben. Einziges Problem aus Sicht der 23-Jährigen: Auf dem Platz hatte sie ihrer Kontrahentin nahezu nichts entgegenzusetzen. Nach nur 70 Minuten Spielzeit endete Swiateks Doha-Erfolgslauf nach zuvor 15 Siegen in Folge.

Ostapenko bestätigte mit dem Erfolg über Swiatek indes ihre beeindruckende Form. Das Finale in Doha erreichte die French-Open-Siegerin von 2017 ohne Satzverlust. Demnach wird die Weltranglisten-37. auch am Samstag gegen Ekaterina Alexandrova oder Amanda Anisimova in der Favoritenrolle sein.

