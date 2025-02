WTA Doha: Kostyuk schockt Gauff, Rybakina weiter

Für Coco Gauff erwies sich Doha auch heuer wieder als kein gutes Pflaster. Wie bereits im Vorjahr scheiterte die Weltranglisten-Dritte beim WTA 1000-Turnier in Katar in ihrer Auftaktpartie.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.02.2025, 15:43 Uhr

© Getty Images Coco Gauff scheiterte in Doha wie im Vorjahr früh

Die an Nummer drei gesetzte US-Amerikanerin produzierte zu viele Eigenfehler und musste sich Marta Kostyuk mit 2:6, 5:7 geschlagen geben. Die Ukrainerin, die damit im Head-to-Head auf 2:3 stellte, war von Beginn an die solidere Spielerin und konnte Gauff gleich in deren ersten Service-Game breaken. Mit einem zweiten Break entschied die Nummer 21 im WTA-Ranking den ersten Satz mit 6:2 für sich.

Im zweiten Satz ging die 20-jährige US-Amerikanerin zwar mit 4:2 in Führung, dann schlichen sich jedoch wieder einige Unkonzentriertheiten in ihr Spiel ein. Beim Stand von 4:5 konnte Gauff noch erfolgreich gegen den Matchverlust aufschlagen, bei 5:6 war es dann jedoch so weit: Zwei Doppelfehler zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt bescherten Kostyuk Matchbälle. Ein leichter Rückhandfehler von Gauff besiegelte schließlich die Partie.

Unliebsames Déjà-vu für die Weltranglisten-Dritte: Im Vorjahr war Gauff in Doha ebenfalls bereits in ihrer Auftaktpartie gescheitert, damals an der Tschechin Katerina Siniakova.

Rybakina weiter

„Coco ist eine unglaubliche Kämpferin“, so Kostyuk nach dem Spiel beim On-Court-Interview. „Wir haben immer unglaubliche Matches. Ich habe versucht, mich an das zu halten, was ich tun musste. Ich bin sehr glücklich, dass es in zwei Sätzen geklappt hat.“ Im Achtelfinale wird Kostyuk in jedem Fall auf eine Polin - entweder Magda Linette oder Magdalena Frech - treffen.

Relativ souverän in die zweite Runde eingezogen ist indes Elena Rybakina. Die an Nummer fünf gesetzte Kasachin behielt gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns mit 6:2, 6:4 die Oberhand. Nächste Gegnerin ist die Siegerin aus dem Duell zwischen Mirra Andreeva und Rebecca Sramkova.

