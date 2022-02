WTA Doha: Paula Badosa und Barbora Krejcikova bereits im Achtelfinale out

Mit Barbora Krejcikova und Paula Badosa sind die Nummern zwei und drei des WTA-Tour-1000-Events in Doha schon im Achtelfinale gescheitert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.02.2022, 16:21 Uhr

© Getty Images Für Barbora Krejcikova und Paula Badosa kam in Doha bereits im Achtelfinale das Aus

Kleines Favoritensterben am Mittwoch in Qatar: Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Doha sind mit der Tschechin Barbora Krejcikova und der Spanierin Paula Badosa der hochdotierten Hartplatz-Veranstaltung bereits zwei der Top-Stars im Achtelfinale abhanden gekommen. Mit Anett Kontaveit aus Estland konnte zumindest die Nummer vier des Events ins Viertelfinale aufsteigen.

Die French-Open-Siegerin des Vorjahres Krejcikova ging gegen die an fünfzehn gesetzte Lettin Julia Ostapenko sang- und klanglos mit 3:6 und 2:6 unter. Nach lediglich 73 Minuten Spieldauer musste die Weltranglisten-Dritte aus Brünn eine Partie verloren geben, die besonders von der schwachen Aufschlagleistung Krejcikovas gekennzeichnet war.

Kontaveit lässt in Satz zwei völlig aus

Die Nummer vier des WTA-Rankings Paula Badosa stand lediglich vier Minuten länger als die Westslawin am Centre Court. Super-Talent Cori Gauff nutzte die Gunst der Stunde und fügte der in New York geborenen Südeuropäerin eine herbe 2:6,-3:6-Niederlage zu. Auch Badosa tat sich am persischen Golf mit ihrem Service schwer, musste im kompletten Matchverlauf fünf Breaks hinnehmen.

Anett Kontaveit, die estnische Weltranglisten-Siebente, musste in ihrem Achtelfinale gegen die Belgierin Elise Mertens über drei Sätze gehen - im zweiten Durchgang lief bei der 26-Jährigen aus Tallinn nicht viel zusammen. Am Ende sicherte sie sich jedoch einen 6:3,-0:6,-6:2-Erfolg. Kontaveit trifft im Viertelfinale entweder auf Ons Jabeur aus Tunesien oder Tereza Martincova aus Tschechien.

