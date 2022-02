WTA Doha: Swiatek stoppt Sabalenka , Ostapenko paniert Muguruza

Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Doha stehen die Halbfinal-Paarungen fest. In den beiden späteren Viertelfinal-Matches setzte sich Jelena Ostapenko gegen Garbine Muguruza ebenso sicher durch wie Iga Swiatek gegen Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2022, 20:10 Uhr

© Getty images Iga Swiatek steht in Doha im Halbfinale

Anfang des zweiten Satzes sah es so aus, als könnte Aryna Sabalenka das Ruder gegen Iga Swiatek doch noch einmal herumreißen: Die an Position eins gesetzte Belarussin führte schnell mit einem Break, Swiatek ließ sich davon allerdings nicht irritieren. Vielmehr gewann die Frnech-Open-Siegerin von 2020 fünf der letzten sechs Spiele und zog mit einem 6:2 und 6:3 in das Halbfinale ein. Dort wartet eine Partie gegen Maria Sakkari, die mit Cori Gauff ebenfalls kaum Probleme hatte.

weiterhin auf der Erfolgswelle schwimmt Jelena Ostapenko, die vergangene Woche in Dubai triumphiert hatte. Ostapenko schlug Garbine Muguruza in überzeugender Manier mit 6:2 und 6:2 und spielt am Freitag gegen eine Frau, die in diesem Jahr ebenfalls schon ein turnier gewonnen hat: Anett Kontaveit, Siegerin in St. Petersburg, gewann im Viertelfinale gegen Ons Jabeur mit 6:4 und 6:1.

Kontaveit ist als Nummer vier auch die am höchsten gereihte Spielerin, die noch im Tableau vertreten ist. Die Weltranglisten-Erste Ashlieigh Barty war in Doha wie schon auch vergangene Woche in Dubai nicht am Start.

Hier das Einzel-Tableau in Doha