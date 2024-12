WTA: Donna Vekic arbeitet ab sofort mit Sascha Bajin

Die Kroatin Donna Vekic hat sich mit Sascha Bajin einen echten Top-Trainer in ihr Team geholt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.12.2024, 18:14 Uhr

Donna Vekic möchte nochmal richtig Gas geben: Nur wenige Wochen vor dem Start der WTA-Tour 2025 hat die Kroatin eine bedeutende Veränderung in ihrem Team bekannt gegeben. Nach einer durchaus erfolgreichen Saison 2024, in der sie etwa das Halbfinale in Wimbledon erreicht hat und bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille holte, strebt die Südeuropäerin den nächsten Karrieresprung an.

Vor kurzem trennte sich Vekic nämlich von ihrem bisherigen Trainer Nick Horvat, der sie bis auf Platz 19 der Weltrangliste geführt hatte. Horvat, der zuvor mit Spielern wie Borna Coric und Magda Linette gearbeitet hatte, äußerte sich positiv über ihre Zusammenarbeit: „Auch wenn wir getrennte Wege gehen, bin ich stolz auf Donnas Erfolge und sicher, dass sie noch Großes erreichen wird.“

Um ihre Ambitionen zu verwirklichen, hat Vekic Sascha Bajin als neuen Trainer verpflichtet. Bajin, bekannt für seine Arbeit mit Naomi Osaka, führte diese zu ihren ersten beiden Grand Slam-Titeln und wurde 2018 zum WTA-Trainer des Jahres gekürt. Zuvor war er Hitting-Partner von Stars wie Serena Williams, Victoria Azarenka und Caroline Wozniacki. Zuletzt arbeitete er mit Alycia Parks und weiteren Top-Spielerinnen wie Kristina Mladenovic und Karolina Pliskova.

Fotos auf der Plattform “X” zeigen Vekic und Bajin bereits bei gemeinsamen Trainingseinheiten. Ihre erste Herausforderung wird voraussichtlich der United Cup 2025 sein, wo sie die Farben von Kroatien an der Seite von Borna Coric hochhalten wird.