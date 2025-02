WTA Dubai: Eva Lys schafft Quali und startet mit guten Chancen

Eva Lys hat nach überstandener Qualifikation für das WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai ein machbares Los zugeteilt bekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2025, 19:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys steht in Dubai im Hauptfeld

Lys hatte sich in der letzten Runde der Qualifikation gegen Kamila Rakhimova sicher mit 6:1 und 6:3 behauptet. Nun bekommt sie es zum Auftakt mit der routinerten Rumänin Irina Camelia Begu zu tun. Im Falle eines Sieges würde die an Position vier gesetzte Italienerin Jasmine Paolini warten.

An Position eins ist in Dubai wie schon in der Woche zuvor Aryna Sabalenka gesetzt. Und wie eben dort könnte Sabalenka wieder auf Ekaterina Alexandrova treffen. In Doha hatte sich die Russin im Tiebreak des dritten Satzes durchgesetzt. Spannend könnte es auch für Elena Rybakina werden: Die Wimbledon-Siegerin von 2022 wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Doha-Finalistin Jelena Ostapenko und Moyuka Uchijama.

Mit dabei ist auch wieder die Siegerin von Abu Dhabi, Belinda Bencic. Die Schweizerin eröffnet gegen Aoi Ito aus Japan.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai