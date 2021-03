WTA Dubai: Garbine Muguruza und Jil Teichmann komplettieren Halbfinale

Garbine Muguruza und Jil Teichmann haben beim WTA-1000-Turnier in Dubai die Halbfinal-Paarungen perfekt gemacht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.03.2021, 19:46 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza schlug Aryna Sabalenka im Viertelfinale

In der Day Session hatten Elise Mertens und Barbora Krejcikova das Halbfinale erreicht, in der Night Session sollten anschließend die beiden weiteren Semifinalistinnen ermittelt werden. Zunächst kam es auf dem Centre Court zu einer Neuauflage zwischen Aryna Sabalenka und Garbine Muguruza. Die beiden waren sich bereits in der vergangenen Doha gegenübergestanden - mit dem besseren Ende für die Spanierin.

Anders als in der Hauptstadt Katars erwischte diesmal Sabalenka den besseren Start und gewann Satz eins folgerichtig mit 6:3. Danach wurde Muguruza aber immer besser und setzte sich letztlich souverän mit 3:6, 6:3 und 6:2 durch. Im Halbfinale trifft die 27-Jährige nun auf Elise Mertens, die sich ihrerseits in einem dramatischen Match gegen Jessica Pegula behauptet hatte.

In der letzten Partie des Tages trafen Coco Gauff und Jil Teichmann aufeinander. Die Schweizerin sicherte sich den ersten Durchgang vor allem dank einiger Vorhandfehler ihrer erst 16-jährigen Kontrahentin mit 6:3 und blieb auch im zweiten Abschnitt die stabilere Spielerin. Durch den 6:3 und 6:3-Erfolg fixierte Teichmann ein wahres Überraschungshalbfinale, trifft sie in der Runde der letzten Vier doch auf die Weltranglisten-63. Barbora Krejcikova.

