WTA Dubai: Maria scheitert in der zweiten Runde

Mit zwei Siegen in Serie will es einfach nicht klappen. Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Dubai nach ihrem Auftaktwerfolg in Runde 2 verloren.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.02.2024, 14:45 Uhr

© Getty Images

Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Dubai in der zweiten Runde gescheitert. Die Weltranglisten-50. war beim 3:6, 3:6 gegen die an Position 15 gesetzte Ukrainerin Elina Switolina chancenlos und verlor in 73 Minuten. Maria wartet seit September 2023 auf zwei Siege nacheinander, zuletzt war die 36-Jährige beim Turnier in Doha an ihrer Auftakthürde gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai