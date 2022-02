WTA Dubai: Ostapenko schockt Kvitova mit Comeback-Sieg

Jelena Ostapenko kommt immer besser in Fahrt. Die French-Open-Siegerin von 2107 schlug im Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Dubai mit 5:7, 7:5 und 7:6 (9).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2022, 17:07 Uhr

© Getty Images Jelena Ostapenko nähert sich wieder ihrer Bestform

Ostapenko kam dabei im zweiten Satz nach einem 3:5 zurück und gewann bereits ihr zweites Match in Folge im Tiebreak des dritten Durchgangs. Im Achtelfinale hatte die Lettin Iga Swiatek ebenfalls erst in der Kurzentscheidung von Satz drei in die Knie gezwungen. Kvitova wiederum hatte mit einer überzeugenden Leistung Turnierfavoritin Petra Kvitova eliminiert.

Jelena Ostapenko hat schon in St. Petersburg ansteigende Form gezeigt, schied erst im Halbfinale gegen die spätere Siegerin Anett Kontaveit aus. Im Moment wird die 24-Jährige auf Platz 21 der WTA-Charts geführt.

In der Vorschlussrunde am Freitag trifft Ostapenko entweder auf Simona Halep oder Ons Jabeuar. Auch Veronika Kudermetova hat es schon ins Halbfinale von Dubai geschafft. Die Russin setzte sich im zweiten Viertelfinale des Tages gegen Jil Teichmann aus der Schweiz mit 6:2, 5:7 und 6:4 durch und spielt in der Runde der letzten vier entweder gegen Marketa Vondrousova oder Dayana Yastremska.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai