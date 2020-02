WTA Dubai: Rybakina putzt Pliskova, auch Muguruza raus

Elena Rybakina hat beim WTA-Premier-Turnier in Dubai ihren Siegeszug fortgesetzt: Die Kasachin besiegte Karolina Pliskova in zwei Sätzen und steht bereits im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.02.2020, 15:24 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina ist auch in Dubai kaum aufzuhalten

Die Finalniederlage gegen Kiki Bertens am vergangenen Sonntag in St. Petersburg? Hat Elena Rybakina längst abgehakt. Die 20-jährige Kasachin macht sich beim WTA-Premier-Turnier in Dubai nämlich mit Verve daran, sich den nächsten Titel gleich hier am Golf zu holen. Nachdem Rybakina in Runde eins Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin in drei Sätzen besiegt hatte, hielt sie sich mit einem 7:6 (1) und 6:2 nun auch an der an Position zwei gesetzten Karolina Pliskova schadlos.

Damit geht das muntere Favoritensterben in Dubai weiter: Elina Svitolina, Siegerin von 2017 und 2018, war bereits in Runde eins sang- und klanglos gegen Jennifer Brady ausgeschieden, Titelverteidigerin Belinda Bencic verlor gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Rybakina trifft im Halbfinale am Freitag auf die Siegerin der Partie zwischen Anett Kontaveit und Petra Martic.

Eben jene Jennifer Brady, die vom deutschen Ex-Görges-Coach Michael Geserer betreut wird, setzte dann gleich noch einen drauf - und besiegte Australian-Open-Finalistin Garbine Muguruza mit 6:7 (5), 6:3 und 6:4. Brady wartet nun auf die Gewinnerin des Duells zwischen Simona Halep und Aryna Sabalenka.

