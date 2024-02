WTA Dubai: Rybakina sagt Viertelfinale krankheitsbedingt ab

Elena Rybakina konnte krankheitsbedingt nicht zum Viertelfinale beim WTA-Masters in Dubai antreten. Jasmine Paolini steht damit kampflos im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2024, 13:57 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina konnte nicht zum Viertelfinale in Dubai antreten.

Eine Magen-Darm-Erkrankung stoppt Elena Rybakina in Dubai. Die Weltranglistenvierte gab frühzeitig vor dem Viertelfinale gegen Jasmine Paolini bekannt, dass sie nicht spielen wird. Die Italienerin steht damit zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem Halbfinale eines WTA-Masters-Turniers.

Jasmine Paolini, aktuell noch 26. des WTA-Rankings, schlug in dieser Woche bereits Beatriz Haddad Maia, Leylah Fernandez und Maria Sakkari. Auch ein Sieg gegen die Kasachin wäre der 28-Jährigen durchaus zuzutrauen gewesen. Stattdessen wird der Freitag nun zu einem unfreiwilligen Ruhetag.

Cirstea dreht Match gegen Vondrousova

Auch die Gegnerin im Match um das Endspiel von Dubai steht bereits fest. Sorana Cirstea siegte 2:6, 7:6(1), 6:2 gegen Marketa Vondrousova. Cirstea gelang dabei ein Comeback nach einem 2:6, 2:5 Rückstand. Vondrousova hatte ab diesem Spielstand insgesamt fünf Matchbälle, konnte jedoch keinen dieser Chancen verwerten.

Damit treffen Jasmine Paolini und Sorana Cirstea im Halbfinale aufeinander und spielen um ihre erste Teilnahme in einem WTA-Masters-Event.

