WTA Dubai: Rybakina unterstreicht starken Saisonauftakt

Elena Rybakina musste gegen Magdalena Frech über drei Sätze gehen, um das Viertelfinale beim WTA-Masters in Dubai zu erreichen. Damit unterstreicht die Kasachin einen starken Saisonstart.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.02.2024, 06:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Elena Rybakina ist in dieser Saison bisher sehr konstant unterwegs.

Denn damit steht die Weltranglistenvierte bereits zum fünften Mal in diesem Jahr in der Runde der letzten acht Spielerinnen bei einem Turnier der WTA Tour. Das ist bei sechs Turnierteilnahmen im Jahr 2024 nicht nur eine starke Quote, sondern auch eine Seltenheit.

In den letzten zehn Jahren schafften nämlich nur zwei weitere Spielerinnen diese Anzahl an erreichten Viertelfinals in den ersten beiden Monaten eines Kalenderjahres. Carla Suarez Navarro schaffte im Jahr 2015 dasselbe Kunststücke. Vor vier Jahren legte Garbine Muguruza ebenfalls einen Saisonstart mit derselben Statistik hin.

Rybakina nur bei Australian Open nicht im Viertelfinale

Das einzige Turnier, bei dem die Kasachin nicht den Sprung unter die letzten Acht erreichte, waren mit den Australian Open ausgerechnet der erste Grand Slam des Jahres. Gegen Anna Blinkova unterlag die 24-Jährige in einem Tiebreak mit 42 gespielten Punkten im dritten Satz, der das Aus in der zweiten Runde besiegelte.

Im Viertelfinale von Dubai wartet nun Jasmine Paolini. Ein Sieg würde das vierte Halbfinale des laufenden Jahres bedeuten. Sicherlich ebenfalls keine allzu häufige Ausbeute in den ersten Wochen einer neuen Saison.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai