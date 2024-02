WTA Dubai: Sakkari scheitert, Rybakina rettet sich

Beim WTA-Masters-Event in Dubai sind Maria Sakkari und Jelena Ostapenko im Achtelfinale ausgeschieden. Elena Rybakina musste gegen Magdalena Frech über drei Sätze gehen, um den Einzug in das Viertelfinale zu erreichen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.02.2024, 13:28 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari unterlag im Achtelfinale Jasmine Paolini.

Für Maria Sakkari ist das Masters-Turnier in Dubai nach dem Achtelfinale beendet. Die Weltranglistenelfte unterlag Jasmine Paolini 4:6, 2:6 in 82 Minuten Spielzeit. Die Griechin hatte insgesamt zu viele Probleme, um das eigene Spiel konstant zu halten. Trotz vieler Schwächen der Italienerin, die nicht mal die Hälfte der Punkte bei eigenem ersten Aufschlag machte, setze sich die 26. des WTA-Rankings am Ende durch.

Im Viertelfinale trifft Paolini nun auf die an Position vier gesetzte Elena Rybakina, die gegen Magdalena Frech über drei Sätze gehen musste, um den Einzug in die Runde der letzten Acht zu sichern. Grund dafür war eine zu Hohe Anzahl an eigenen Fehlern im zweiten Satz der zweifachen Grand-Slam-Siegerin, die ihrer Gegnerin aus Polen den Satzausgleich bescherte.

Im dritten Durchgang reichte der Kasachin dann das erste Break im letzten Spiel des Satzes zum Matchgewinn. 7:6(5), 3:6, 7:5 lautete das Endergebnis nach 2:41 Stunden Spielzeit.

Ostapenko unterliegt Qualifikantin

Jelena Ostapenko musste sich hingegen der Qualifikantin Anna Kalinskaya geschlagen geben. 4:6, 5:7 unterlag die Weltranglistenneunte in 1:34 Stunde Spielzeit. Sorge bereiten sollte der Lettin diese Niederlage nicht, hat die 26-Jährige in diesem Jahr doch in Adelaide und Linz zwei Titel feiern können.

Die in der Weltrangliste um einen Platz besser gelistete Marketa Vondrousova siegte währenddessen deutlich gegen Luidmilla Samsonova 6:2, 6:2 und trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Donna Vekic, die Aryna Sabalenka aus dem Turnier nehmen konnte, und Sorana Cirstea.

