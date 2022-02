WTA Dubai: Simona Halep und Petra Kvitova feiern lockere Auftakterfolge

Simona Halep und Petra Kvitova fuhren beim WTA-500-Turnier in Dubai souveräne Auftaktsiege ein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2022, 18:56 Uhr

© Getty Images Simona Halep hatte in ihrer Auftaktpartie keine Probleme

Lockerer Aufgalopp für Simona Halep beim WTA-500-Turnier von Dubai: Die ehemalige Weltranglistenerste setzte sich in der ersten Runde gegen die US-Amerikanerin Alison Riske problemlos mit 6:2 und 6:4 durch. Die Rumänin benötigte für den Sieg lediglich etwas mehr als 70 Minuten. In der nächsten Runde könnte es für Halep zum Aufeinandertreffen mit Paula Badosa kommen. Dafür müsste die Spanierin am Dienstag gegen Elena-Gabriela Ruse siegen.

Noch etwas schneller als Halep erledigte Petra Kvitova ihrer Erstrundenaufgabe. Die Tschechin, die 2022 bislang enttäuschende Leistungen gezeigt hatte, schlug Camila Giorgi dank einer brillanten Darbietung nach nur 68 Minuten Spielzeit mit 6:2 und 6:0. Sie bekommt es in Runde zwei mit der topgesetzten Aryna Sabalenka oder Marta Kostyuk zu tun.

Schon etwas früher am Montag hatten Iga Swiatek, Barbora Kreijcikova und Jessica Pegula ihr Zweitrundenticket beim Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelöst.

