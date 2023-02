WTA Dubai: Viertelfinale gegen Iga Swiatek? Nein, danke!

Zum zweiten Mal in Folge kommt Iga Swiatek kampflos ins Halbfinale. Diesmal beim WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2023, 08:22 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat schon wieder einen Viertelfinal-Tag frei

Die gegenseitige Wertschätzung zwischen Iga Swiatek und Andy Murray ist groß, das hat ein freundlicher Austausch in den sozialen Medien während der letzten Tag wieder belegt. Auf dem Court läuft es in der aktuellen Woche sowohl für den zweimaligen Goldmedaillen-Gewinner bei Olympia wie auch für die polnische Weltranglisten-Erste gut: Murray hat das Viertelfinale in Doha erreicht, Swiatek jenes in Dubai. Wenn aber jemand ein bisschen Ruhe brauchen würde, dann ist es der schottische Altmeister. Denn Andy Murray musste sowohl gegen Lorenzo Sonego wie auch gestern gegen Alexander Zverev über die volle Distanz gehen.

Einen unverhofften freien Tag bekommt nun aber Iga Swiatek in Dubai. Ihre Viertelfinal-Gegnerin Karolina Pliskova kann aufgrund eines grippalen Infekts nicht zum Treffen mit der Branchenprima antreten, Swiatek steht kampflos in der Vorschlussrunde. Wie schon vergangenen Woche in Doha: Da war Belinda Bencic genau in derselben Phase des Turniers nicht angetreten.

Swiatek im Halbfinale gegen Gauff oder Keys

Was bedeutet, dass Swiatek bis ins Halbfinale satte drei Spiele abgegeben hat. Zwei zum Auftakt gegen Leylah Fernandez, nur noch eines im Achtelfinale gegen Liudmila Samsonova. Sollte es wirklich zum Endspiel gegen Aryna Sabalenka kommen, dann würde es die Australian-Open-Siegerin wohl mit einer sehr ausgeruhten Iga Swiatek zu tun bekommen.

Auf dem Weg ins Finale wird sich die dreimalige Major-Siegerin aber zunächst noch mit einer US-Amerikanerin auseinandersetzen müssen. Nach dem heutigen Ruhetag geht es entweder gegen Madison Keys oder Cori Gauff. Letztere profitierte im Achtelfinale ebenfalls von einem Rückzug - da konnte nämlich Elena Rybakina nicht antreten.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai