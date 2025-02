WTA Dubai: Zheng, Paolini, Bencic schon wieder draußen

Olympiasiegerin Qinwen Zheng und Titelverteidigerin Jasmine Paolini sind beim WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai ebenso ausgeschieden wie Rückkehrerin Belinda Bencic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2025, 11:40 Uhr

© Getty Images Olympiasiegerin Qinwen Zheng kommt nicht so richtig in Fahrt

Das Favoritensterben beim WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai geht weiter. Nachdem am Dienstag bereits die an Position drei gesetzte Coco Gauff erwischt hatte, schieden mit Qinwen Zheng und Jasmine Paolini nun zwei weitere hoch gehandelte Spielerinnen schon in der zweiten Runde aus. Zheng musste sich der US-Amerikanerin Peyton Sterans mit 6:3, 4:6 und 4:6 geschlagen geben, Paolini unterlag Sofia Kenin mit 4:6 und 0:6.

Auch für Belinda Bencic, die vor etwas mehr als einer Woche in Abu Dhabi ihren ersten Turniersieg nach der Rückkehr aus der Babypause gefeiert hatte, wird es keinen weiteren Auftritt in Dubai geben. Die Schweizerin verlor gegen Ema Navarro mit 6:7 (6), 6:2 und 3:6.

Weiter ist dagegen Mirra Andreeva. Die junge Russin konnte sich gegen Marketa Vondrousova, die Wimbledonsiegerin von 2023, mit 7:5 und 6:0 durchsetzen.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai