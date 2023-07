WTA Eastbourne: Keys holt nach Tiebreak-Thriller gegen Kasatkina den Titel

Madison Keys hat nach einem fantastischen Tiebreak im Endspiel des zweiten Satzes des Endspiels beim WTA-Tour-500-Turnier in Eastbourne gegen Daria Kasatkina den Titel geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2023, 15:32 Uhr

© Getty Images Madison Keys hat in Eastbourne zum zweiten Mal nach 2014 triumphiert

Was für ein Kampf im Tiebreak des zweiten Satzes des Endspiels von Eastbourne! Und das unter schwierigen Bedingungen: Denn der Wind machte sowohl Madison Keys wie auch Daria Kasatkina zu schaffen. Am Ende setzte sich aber die US-Amerikanerin mit 6:2 und 7:6 (13) durch und feierte ihren insgesamt siebenten Titel auf der WTA-Tour. In Eastbourne war Keys bereits 2014 erfolgreich geblieben.

Mit ihrem Triumph in Eastbourne wird Madison Keys ab Montag wieder unter die Top 20 der WTA-Weltrangliste vorrücken. Daria Kasatkina wiederum wird unter die Top Ten zurückkehren.

