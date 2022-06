WTA: Ekaterina Alexandrova und Beatriz Haddad Maia feiern Turniersiege

Ekaterina Alexandrova und Beatriz Haddad Maia durften sich am Sonntag über Titel auf der WTA-Tour freuen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.06.2022, 19:06 Uhr

© Getty Images Ekaterina Alexandrova triumphierte in 's-Hertogenbosch

Toller Erfolg für Ekaterina Alexandrova: Die 27-Jährige setzte sich beim WTA-250-Turnier im niederländischen 's-Hertogenbosch die Krone auf und feierte somit ihren zweiten Titel auf der Tour. Im Finale schlug Alexandrova die topgesetzte Aryna Sabalenka mit 7.5 und 6:0.

In Nottingham durfte sich unterdessen Beatriz Haddad Maia über ihren allerersten Einzeltitel auf der WTA-Tour freuen. Im Endspiel des 250er-Events behauptete sich die Brasilianerin mit 6:4, 1:6 und 6:3 gegen Rasenspezialistin Alison Riske.

In der kommenden Woche geht es für die Frauen mit den Turnieren in Birmingham und Berlin weiter. In Großbritannien wird das Feld von Jelena Ostapenko angeführt, in der deutschen Hauptstadt startet Ons Jabeur als Nummer eins.

