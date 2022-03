WTA: Elina Svitolina kündigt Pause an

Elina Svitolina hat erklärt, dass sie erst mal eine Pause vom Tennis einlegen wird.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.03.2022, 18:02 Uhr

© Twitter Elina Svitolina

Die Ukrainerin schrieb auf Twitter, sie habe extrem schwierige Monate hinter sich - psychisch und physisch. Zum einen habe sie mit Rückenschmerzen zu kämpfen gehabt, konnte sich deshalb nicht gut auf Turniere vorbereiten. Zum anderen verwies sie freilich auf den Krieg von Russland in ihrer Heimat, der Ukraine.

"Mit unerträglichen Schmerzen in meinem Herz habe ich verfolgt, was in meinem Heimatland Ukraine geschieht. Und mit welcher Tapferkeit und mit welchem Mut die Ukrainer unser Land verteidigen - das hat mir einen großen Schub gegeben, weiterzuspielen und auf dem Platz zu kämpfen. Aber jetzt macht mein Körper nicht mehr mit."

Sie müsse daher ihren Verzicht auf den Billie Jean King Cup bekannt geben und ein paar ihrer Lieblingsturniere in Europa. "Vielen Dank für all eure Unterstützung in der schwierigen Zeit", schloss sie ihre Nachricht.

Svitolina hatte zuletzt in Indian Wells und Miami jeweils ihre Auftaktspiele verloren.