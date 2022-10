WTA Finals: Alle jagen Iga Swiatek

Am Montag fällt bei den WTA Finals in Fort Worth der Startschuss. Einmal mehr heißt die große Gejagte Iga Swiatek.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.10.2022, 12:01 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek peilt ihren neunten Saisontitel an

Mit Druck weiß Iga Swiatek wahrlich bestens umzugehen. Das stellte die Polin in dieser Saison nicht nur einmal unter Beweis: Bislang holte die überlegene Weltranglistenerste in der laufenden Spielzeit acht Titel, darunter jene bei den French Open und US Open. Bei den WTA Finals peilt die 21-Jährige nun den perfekten Abschluss eines ohnehin schon überragenden Jahres an.

"Ich freue mich riesig, bei den Finals dabei zu sein. Ich habe das Gefühl, dass es eine Feier dessen ist, was wir in diesem Jahr erreicht haben. Ich bin einfach stolz, hier zu sein", meinte Swiatek vor Turnierbeginn. Die dreifache Grand-Slam-Siegerin landete in einer Gruppe mit Cori Gauff, Caroline Garcia und Daria Kasatkina, die Favorientrolle ist naturgemäß klar verteilt. Dennoch zeigte sich Swiatek gewarnt: "Ich habe das Gefühl, dass es in meiner Gruppe eine Menge Abwechslung gibt, was die Art und Weise betrifft, wie Coco, Caro und Dasha spielen."

Vor dem Saisonabschluss in Fort Worth legte Swiatek im Gegensatz zu ihren Konkurrentinnen eine kurze Pause ein. Eine gute Entscheidung, wie sie durchklingen ließ: "Die Vorbereitung verlief gut. Wir haben alles gemacht, was wir geplant hatten. Ich war in der Lage, mich zu erholen." Zuvor hatte die 21-Jährige in Ostrava (Finale) und San Diego (Turniersieg) aufgeschlagen. "Ich fühlte mich nach diesen beiden Turnieren wirklich schlimm. Jetzt fühle ich mich frischer und das ist das Einzige, was zählt. Denn so kann ich während der Matches alles geben."

Bevor Swiatek am Dienstag gegen Kasatkina ins Turniergeschehen eingreift, werden bereits am Montag die Matches zwischen Jessica Pegula und Maria Sakkari bzw. Ons Jabeur und Aryna Sabalenka über die Bühne gehen. Und auch diese Damen eint selbsredend ein Ziel: den nächsten Coup von Iga Swiatek zu verhindern.