WTA Finals: Anett Kontaveit feiert Auftaktsieg über Barbora Krejcikova

Anett Kontaveit durfte sich bei den WTA Finals in Guadalajara über einen Auftaktsieg freuen. Die Estin schlug Barbora Krejcikova mit 6:3 und 6:4.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.11.2021, 22:31 Uhr

© Getty Images Anett Kontaveit schlug Barbora Krejcikova in zwei Sätzen

Für Anett Kontaveit läuft es nach wie vor wie am Schnürchen: Die 25-Jährige, die dank zweier Turniersiege in Moskau und Cluj-Napoca erst auf dem letzten Drücker den Sprung zu den WTA Finals geschafft hatte, feierte in Guadalajara einen Auftakterfolg über die amtierende French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova.

Kontaveit ließ ihrer tschechischen Kontrahentin im Estadio Tenis Akron keine Chance und sah sich im gesamtem Matchverlauf mit keinem einzigen Breakball konfrontiert. Nach 75 Minuten verwandelte die Weltranglistenachte ihren ersten Matchball zum 6:3 und 6:4-Erfolg.

Somit legte Kontaveit in der Gruppe Teotihuacán einen Traumstart hin. Sie wird sich am Freitag nun mit der Siegerin des Duells zwischen Karolina Pliskova und Garbine Muguruza messen. Diese Begegnung findet in der Nacht auf Donnerstag statt (nicht vor 2:30 Uhr).

In der Gruppe Chichen Itza werden am Donnerstagabend Iga Swiatek und Maria Sakkari für den Startschuss sorgen. In der Nacht auf Freitag treffen anschließend die topgesetzte Aryna Sabalenka und Paula Badosa aufeinander.

Das Tableau in Guadalajara