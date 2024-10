WTA Finals: Aryna Sabalenka hält im Rennen um die Nummer eins alle Trümpfe in der Hand

Aryna Sabalenka hat gute Chancen, das Jahr 2024 als Nummer eins der Welt abzuschließen. Iga Swiatek benötigt bei den WTA Finals jedenfalls den Turniersieg - und wäre selbst dann auf Mithilfe der Belarussin angewiesen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 20:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka hält alle Trümpfe in ihrer Hand

Aktuell herrscht auf der WTA-Tour so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm: Die acht Plätze für die Finals in Riad sind vergeben, die Topspielerinnen bereiten sich - mit Ausnahme von Qinwen Zheng, die dieser Tage noch in Tokio spielt - bereits auf das letzte ganz große Highlight der Saison vor. So auch Aryna Sabalenka und Iga Swiatek.

Für die beiden besten Spielerinnen wird es in Saudi-Arabien neben dem Titel auch darum gehen, wer das Jahr als Nummer eins der Welt abschließt. Deutliche bessere Karten hat dabei die Belarussin, die die WTA Finals mit 1046 Zählern Vorsprung auf Swiatek in Angriff nehmen wird. Heißt auch: Die Polin muss ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen, will sie das Jahr 2024 als Weltranglistenerste beenden.

Allerdings könnte für Swiatek selbst der Turniersieg zu wenig sein. Dann nämlich, wenn Sabalenka die Gruppenphase mit einer Bilanz von 3:0 beendet. Oder auch, wenn die amtierende Australian- und US-Open-Siegerin das Endspiel mit mindestens einem Erfolg in der Gruppenphase erreicht. Der für die Halbfinal-Qualifikation ja ohnehin erforderlich ist.

Bei den WTA Finals kommt in diesem Jahr erstmals ein neuer Modus - ident zu jenem bei den ATP Finals - zum Einsatz: Hatte es bislang selbst für Niederlagen in der Gruppenphase Punkte gegeben, ist dies 2024 nicht mehr der Fall. Für einen Sieg in der Gruppenphase gibt es 200 Punkte, die ungeschlagene Siegerin erhält 1500 Zähler. Der Startschuss für das Event fällt am 2. November.