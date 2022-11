WTA Finals: Aryna Sabalenka und Maria Sakkari feiern Auftaktsiege

Aryna Sabalenka und Maria Sakkari haben zum Auftakt der WTA Finals in Fort Worth Siege eingefahren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.11.2022, 08:10 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka durfte sich zum Auftakt über einen Sieg freuen

Toller Auftakt für Aryna Sabalenka bei den WTA Finals in Fort Worth: Die 24-Jährige feierte in der "Nancy-Richey-Gruppe" am ersten Spieltag einen umkämpften 3:6, 7:6 (5) und 7:5-Erfolg über die Weltranglistenzweite Ons Jabeur. Sabalenka holte im Tiebreak einen 3:5-Rückstand auf und machte danach im dritten Satz ein 2:4-Defizit wett.

Auch Maria Sakkari durfte sich in Texas am Montag (Ortszeit) über einen Sieg freuen. Die Griechin behauptete sich im ersten Einzelspiel der diesjährigen WTA Finals gegen Jessica Pegula mit 7:6 (6) und 7:6 (4). Am zweiten Gruppenspieltag kommt es somit zu den Duellen Sabalenka gegen Sakkari und Jabeur gegen Pegula.

Im Doppel fuhren Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova sowie Yifan Xu und Zhaoxuan Yang Auftaktsiege ein. Krejcikova/Siniakova schlugen Desirae Krawczyk und Demi Schuurs mit 6:3 und 6:4, Xu/Yang besiegten Cori Gauff und Pegula mit 6:4, 4:6 und 10:7.

Die Einzel-Gruppen im Überblick

Die Doppel-Gruppen im Überblick