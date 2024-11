WTA Finals: Aryna Sabalenka zieht ins Halbfinale ein

Aryna Sabalenka hat Jasmine Paolini bei den WTA Finals in Riad mit 6:3 und 7:5 geschlagen und steht damit bereits im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2024, 18:11 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka bei den WTA Finals in Riad

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Ganz kurz sah es zu Beginn des zweiten Satzes zwischen Aryna Sabalenka und Jasmine Paolini so aus, als würde das Pendel etwas in Richtung der Italienerin ausschlagen. Paolini ging mit einem Break in Führung, gab aber umgehend ihren Aufschlag wieder ab. Nicht nur das: Sabalenka gewann vier Spiele in Folge, schien nach dem souveränen 6:3 im ersten Durchgang nun auch im zweiten Akt auf dem Weg zu einem ungefährdeten Sieg.

Aber Paolini in der 2024er-Ausgabe gibt nie auf. Und schaffte tatsächlich das Rebreak zum 4:4. Und hatte nach 80 Minuten Spielzeit zwei Chancen auf den Satzausgleich. Aber Sabalenka parierte diese geschickt, nahm Paolini umgehend deren Aufschlag ab. Und servierte ungefährdet zum Sieg aus.

Damit benötigt Aryna Sabalenka nur noch einen Matchsieg, um das jahr 2024 als Nummer eins der Welt zu beenden. Der könnte schon am Mittwoch gegen Elena Rybakina folgen.

Swiatek gegen Gauff morgen als Spitzenspiel

Für Jasmine Paolini steht übermorgen nun ein echtes Endspiel an: Denn die Italienerin spielt gegen Qinwen Zheng, die früher am Montag gegen Elena Rybakina in drei Sätzen erfolgreich blieb. Die Siegerin zwischen Paolini und Zheng bekommt den zweiten Halbfinal-Platz aus der Gruppe Purple.

In der Gruppe Orange steht morgen das Spitzenspiel zwischen Iga Swiatek und Coco Gauff an. Die US-Amerikanerin hatte sich am Sonntag ja überraschend glatt gegen Landsfrau Jessica Pegula mit 6:3 und 6:2 behauptet. Swiatek wiederum konnte ihre Partie gegen Barbora Krejcikova nach Satz- und Break-Rückstand noch drehen.