WTA Finals Cancun: Jessica Pegula setzt sich im Wetter-Chaos gegen Coco Gauff durch

Jessica Pegula bezwingt im Halbfinale der WTA Finals in Cancun ihre Landsfrau und Doppelpartnerin Coco Gauff klar in zwei Sätzen. Das zweite Semifinale zwischen Iga Swiatek und Aryna Sabalenka musste wegen Schlechtwetters auf Sonntag (Ortszeit) verlegt werden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2023, 08:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jessica Pegula überstand das chaotische Halbfinale der WTA Finals in Cancun

Hier der Live-Ticker Pegula vs. Gauff zum Nachlesen!

Jessica Pegula hat zum ersten Mal in ihrer Karriere das Endspiel der WTA Finals erreicht: Die US-Amerikanerin besiegte in der Vorschlussrunde der Hartplatz-Veranstaltung in Cancun (Mexiko) ihre Landsfrau und Standard-Doppelpartnerin Coco Gauff in einem von Wetterkaproilen gezeichneten Match schlussendlich deutlich mit 6:2, 6:1. Die Partie musste immer wieder kurzzeitig wegen Wind und Regens unterbrochen werden.

Unterbrochen werden musste hingegen das zweite Semifinale zwischen Aryna Sabalenka und Iga Swiatek: Beim Stand von 2:1 im ersten Satz (aus der Sicht der Polin) konnte nicht mehr weitergespielt und das Match auf Sonntag (ab ca. 22:00 Uhr MESZ) verlegt werden. Dadurch kann auch das Endspiel der inoffiziellen Tennis-WM der Damen erst um einen Tag verspätet ausgetragen werden und findet am damit am Montag statt.

Die bereits am Freitag unterbrochene Doppel-Gruppenphase-Partie zwischen Pegula / Gauff und der deutsch-russischen Paarung Laura Siegemund und Vera Zvonareva soll Sonntag um 17:30 Uhr stattfinden. Beide Teams haben noch die Möglichkeit ins Halbfinale aufzusteigen. Danach folgen die beiden Doppel-Halbfinals.

Das Einzel-Tableau aus Cancun.

Das Doppel-Tableau aus Cancun.