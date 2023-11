WTA Finals Cancun live: Jessica Pegula vs. Coco Gauff im TV, Livestream und Liveticker

Jessica Pegulatrifft im Halbfinale der WTA Finals in Cancun auf Coco Gauff. Das Match gibt es ab 23:00 Uhr live im Stream bei Tennis Channel sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2023, 19:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Coco Gauff trifft im Halbfinale der WTA Finals in Cancun auf ihre Landsfrau Jessica Pegula

Die Doppel-Kolleginnen Jessica Pegula und Coco Gauff müssen im Semifinale der WTA Finals in Cancun im Einzel gegeneinander antreten. Es ist das insgesamt vierte Mal, dass die beiden US-Amerikanerinnen aufeinandertreffen, das dritte Mal in der aktuellen Saison. Pegula führt bislang mit 2:1 - das letzte Match sicherte sich die 29-Jährige im August in Montreal in drei Sätzen.

Pegula vs. Gauff - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jessica Pegula und Coco Gauff gibt es ab 23:00 Uhr live im Stream bei Tennis Channel sowie in unserem Ticker.

Hier das Einzel-Tableau aus Cancun