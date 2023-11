WTA Finals Cancun live: Aryna Sabalenka vs. Iga Swaitek im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenkatrifft im Halbfinale der WTA Finals in Cancun auf Iga Swiatek. Die Fortsetzung des Matches gibt es ab ca. 22:00 Uhr live im Stream bei Tennis Channel sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2023, 15:58 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und Iga Swiatek treffen im Halbfinale der WTA Finals in Cancun aufeinander

Die zwei bestplatzierten Spielerinnen des WTA-Rankings treffen im Halbfinale der WTA Finals in Cancun aufeinander. Im direkten Head-to-head führt Iga Swiatek mit 5:3, wenngleich Sabalenka im Vorjahr das Halbfinal-Duell mit der Polin beim WTA-Abschlussrutnier in Fort Worth in drei Sätzen gewinnen konnte.

Die Partie musste am Samstag wegen Regens beim Stand von 2:1 aus der Sicht Swiateks abgebrochen werden und wird nun Sonntag fortgesetzt.

Sabalenka vs. Swiatek - hier gibt es einen Livestream

Die Fortsetzung des Matches zwischen Aryna Sabalenka und Iga Swiatek gibt es ab ca. 22:00 Uhr live im Stream bei Tennis Channel sowie in unserem Ticker.

Hier das Einzel-Tableau aus Cancun